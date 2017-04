Ecco la nuova Nikon D7500: il cuore di D500, ma più accessibile

“Nikon D7500 fa quello che tutti i nikonisti speravano: porta a un livello più accessibile il cuore di Nikon D500. La nuova Nikon D7500, infatti, ruota intorno al terzetto formato dal sensore CMOS in formato APS-C da 20.9MP senza filtro anti aliasing, dal processore Expeed 5 e dal sensore per la lettura esposimetrica RGB da 180k-pixel. Rispetto alla D500 cambia il modulo autofocus, o per meglio dire, non cambia rispetto a D7200”

Le novità fotografiche in casa Nikon si sono fatte attendere, ma sono valse l'attesa: la nuova Nikon D7500 promette di portare l'asticella della fascia media parecchio in alto. Nikon D7500 fa quello che tutti i nikonisti speravano: porta a un livello più accessibile il cuore di Nikon D500.

La nuova Nikon D7500, infatti, ruota intorno al terzetto formato dal sensore CMOS in formato APS-C da 20.9MP senza filtro anti aliasing, dal processore Expeed 5 e dal sensore per la lettura esposimetrica RGB da 180k-pixel. Rispetto alla D500 cambia il modulo autofocus, o per meglio dire, non cambia rispetto a D7200: per la messa a fuoco troviamo infatti lo stesso modulo Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX II da 51 punti di cui 15 a croce del modello precedente, mentre D500 usa il molto performante modulo da 153 punti mutuato dalla top di gamma Nikon D5. Il modulo autofocus è sensibile nel punto centrale fino a -3EV e dovrebbe comunque garantire prestazioni migliorate grazie all'assistenza del modulo RGB per l'esposizione.

Una mancanza che farà storcere il naso a molti è quella del secondo slot SD: per altro il singolo slot non supporta le schede UHS-II. Migliora la raffica rispetto a D7200 con 8 fotogrammi al secondo contro 6 e soprattutto con una profondità che raggiunge i 50 scatti RAW non compressi, contro i 18 del modello precedente.

In ambito video troviamo la possibilità di registrare filmati UHD 4K (3840 × 2160/30p) al bit rate di 144Mbps, anche se però solo nella modalità crop 1,5x che riduce l'area inquadrata. Per quanto riguarda i filmati Full HD 1080 60p è invece possibile sfruttare la stabilizzazione digitale su tre assi e la modalità Active D-Lighting. Rispetto al modello precedente troviamo poi la tecnologia Power Aperture, per il controllo in continuo del diaframma durante i video. Il comparto video comprende anche l'output 4K su connessione HDMI, un profilo colore neutro pensato per i video, possibilità di utilizzare il reticolo zebra, entrata per microfoni esterni e uscita cuffie.

La fotocamera integra la tecnologia SnapBridge che combina Bluetooth e Wi-Fi e si appoggia alla connessione più adatta a seconda dei casi: la prima per il controllo remoto e la connessione continua (anche per i dati del GPS) e la seconda per il trasferimento di file.

Tra le altre specifiche della scehda tecnica troviamo la possibilità della microregolazione della messa a fuoco delle ottiche direttamente in live view, l'intervallo nativo delle sensibilità esteso tra 100 e 51.200 ISO, l'utilizzo della nuova batteria EN-EL15a, l'otturatore a 1/8000s. In modalità espansione Hi-5 Nikon dichiara che la macchina può arrivare alla sensibilità ISO equivalente di 1,64 milioni. Il display sa 922.000 punti resta ancorato alla diagonale di 3,2", ma ora è ribaltabile e soprattutto dotato di supporto touch. Nikon ha inoltre lavorato per migliorare la tropicalizzazione.

In attesa dei prezzi ufficiali per il mercato italiano vi segnaliamo quelli per il mercato USA: $1249 solo corpo e $1749 con l'ottica 18-140mm F3.5-5.6G ED VR.