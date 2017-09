DJI Phantom 4 Pro: il drone professionale in forte sconto sul portale di vendite TomTop

“Il modello più professionale della serie Phantom dei droni DJI è in forte sconto su TomTop. In questo caso solo per un periodo limitato sarà possibile acquistare il must have dei droni DJI al prezzo di 1185.94€. I dettagli. ”

Un'offerta decisamente interessante quella su TomTop per quanto concerne il drone DJI Phantom 4 Pro che solo per alcuni giorni e soprattutto solo per poche unità sarà disponibile ad un prezzo di 1185.94€ direttamente a questa pagina. E' un'offerta interessante soprattutto per la qualità del drone che darà la possibilità agli utenti che lo acquisteranno di realizzare video professionali con la semplicità ma anche la serietà di un'azienda come quella di DJI.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche non possiamo che conoscere il drone Phantom 4 Pro che oltre a coniugare materiale resistenti e di elevata qualità propone un design riconoscibile. A livello tecnico però il drone dell'azienda cinese è chiaramente un portento di tecnologia grazie alla presenza di un sensore Exmor R CMOS da un pollice e 20 MP, possibilità di registrazione in 4K a 60 fps e il formato RAW per le foto. In più troviamo anche i sensori posteriori per evitare ostacoli: il Phantom 4 PRO può ora vantare una protezione totale in tutte e cinque le direzioni. Non solo ai quattro lati quindi, ma anche sotto. Una funzione, questa, che sarà gradita soprattutto dai neofiti per evitare di rovinare il loro prezioso gioiellino nei primi voli. Da non sottovalutare anche il range di volo massimo che può raggiungere i 7Km con supporto alla banda 5.8 GHz ed una batteria per voli continuativi di 30 minuti.

Ricordiamo anche come il telaio del DJI Phantom 4 Pro è in lega di titanio e magnesio riducendone notevolmente il peso e aumentandone la rigidità. Nella parte frontale e sul retro sono presenti i sensori visivi stereo, nei lati sinistro e destro i sensori a infrarossi e nella parte inferiori i sensori a ultrasuoni. Il sistema di sensori del DJI Phantom 4 Pro permettono di rilevare gli ostacoli in 5 direzioni e il radiocomando integra un DJI Lightbridge HD con possibilità di trasmettere sia a 2.4Ghz che a 5.8 Ghz eliminando le interferenze e aumentando la portata del segnale fino a 7 km. Molte le funzioni dal TapFly che permette di volare verso un punto selezionato sul display mentre si evitano gli ostacoli sul percorso ma anche Return-To-Home che risulta essere la funzione che permette al DJI Phantom 4 Pro di ritornare ad un punto base prefissato nel caso in cui venga perso il segnale con il radiocomando, quando la carica residua della batteria sta per terminare oppure quando l’operatore attiva manualmente questa funzione.

Il DJI Phantom 4 Pro in edizione Obsidian dunque viene scontato e venduto ad un prezzo di 1185.94€ direttamente a questa pagina dove è possibile trovare qualsiasi informazione in merito alla spedizione dalla Cina.