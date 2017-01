Dal vivo Kodak Ektra, lo smartphone che gioca a fare la fotocamera compatta

23 Gennaio 2017

“Finitura in simil-pelle come le reflex anni '70, ottica in bella evidenza al posteriore, impugnatura sagomata: non è una compatta vintage, ma uno smartphone. Kodak prova a sfruttare il suo marchio per un camera-phone esclusivo, che si basa su processore deca-core e utilizza un sensore da 21 megapixel ”