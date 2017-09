Canon presenta Free Viewpoint Video System: eventi in 3D ed inquadrature a 360 gradi

“Canon annuncia di aver sviluppato, e in alcuni casi anche testato sul campo (in questo caso da calcio), un suo nuovo sistema di acquisizione e trasmissione di contenuti video in 3D e fruibile dall'utente finale con inquadratura flessibili a 360°: parliamo del Free Viewpoint Video System”

Canon annuncia di aver sviluppato, e in alcuni casi anche testato sul campo (in questo caso da calcio), un suo nuovo sistema di acquisizione e trasmissione di contenuti video in 3D e fruibile dall'utente finale con inquadratura flessibili a 360°: parliamo di Free Viewpoint Video System, un nuovo sistema per riprendere eventi e condividerli per far sentire lo spettatore sempre più parte integrante dello spettacolo a cui assiste.

Questo sistema principalmente si basa un numero non ben definito di telecamere ad alta risoluzione (ma sicuramente non poche), posizionate in vari punti della scena, nel caso in esempio uno stadio, al fine di poter acquisire nello stesso istante inquadrature da angolazioni differenti.

Le immagini raccolte, tramite una rete dedicata, vengono processate da un software sviluppato sempre dalla stessa Canon, che in un secondo momento, trasformerà i singoli fotogrammi in video 3D ad alta risoluzione: gli utenti, quindi, potranno spostare liberamente una propria telecamera virtuale nello spazio 3D creato ed osservare lo svolgimento dell'evento da varie angolazioni e punti di vista.

Oltre a fornire agli spettatori un nuovo modo di vivere un evento sportivo, Canon intende esplorare tutte potenzialità del sistema, come ad esempio effettuare simulazioni durante gli allenamenti di squadre e atleti, e magari perché no contribuire alla famosa e discussa moviola in campo.

Nel seguito un breve video campione dove Canon mostra le basi della tecnologia da lei sviluppata: il video è stato acquisito durante una partita di J-League, Kawasaki Frontale vs Gamba Osaka, tenutasi quasi un anno fa il 3 novembre 2016, presso lo stadio di Todoroki, Kawasaki, prefettura di Kanagawa.

Canon vuole cercare di promuovere attraverso il proprio sistema Free Viewpoint Video System lo sport e la cultura fornendo soluzioni all'avanguardia con cui apprezzare in modo innovativo i contenuti di imaging; questa nuova tecnologia sarà esposta ufficialmente nello stand Canon in occasione della mostra Inter BEE 2017, che si terrà dal 15 al 17 novembre presso il centro convegni Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, in occasione di questa data sicuramente verranno diffusi maggiori dettagli su questo innovativo sistema e speriamo anche altri contenuti Free Viewpoint più recenti e raffinati.