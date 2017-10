annuncio dello sviluppo del nuovo obiettivo SIGMA 16mm F1.4 DC DN Contemporary

Lo sviluppo di nuove ottiche per sistemi fotografici è certamente un segno della loro salute, ci capita spesso di dirlo. Salute di cui paiono godere sia il sistemasia per quello, utilizzato soprattutto da, almeno a vedere dall' annuncio dello sviluppo del nuovo obiettivo

, nata quindi per ile non pensato per equipaggiare le full frame della famiglia A7/A9. Nel caso dell'innesto E-Mount offre, che sale a. Decisamente interessante il dato dell'apertura f/1.4, valore su cui Sigma sta puntando molto e su cui ha costruito in ambito reflex una vera e propria famiglia di molto apprezzati obiettivi.