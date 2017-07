Un altro richiamo per alcune Nikon D750, il problema è il solito

“Al via un terzo richiamo per alcuni lotti della reflex full frame Nikon D750, poiché l'otturatore potrebbe non funzionare correttamente producendo in alcuni casi ombre in parti dell'immagine. Come era già successo in passato con due precedenti richiami.”

Nikon ha rilasciato un comunicato per segnalare un problema che potrebbe affliggere alcuni esemplari della reflex full frame Nikon D750. Il problema (possibili ombre nell'immagine causate dall'otturatore) era già emerso in passato con esemplari prodotti in diversi periodi, e il recente comunicato non fa che ampliare il range temporale in cui sono state prodotte le D750 con il possibile difetto.

Nikon segnalò infatti come l'otturatore di alcune fotocamere SLR digitali Nikon D750 prodotte fra ottobre 2014 e giugno 2015 non funzionasse in maniera corretta, producendo a volte ombre in parti dell'immagine. Ulteriori controlli resero evidente che il problema si sarebbe potuto riproporre con fotocamere D750 prodotte tra luglio a settembre 2014, oggi invece si scopre che il problema può esserci anche con gli esemplari prodotti tra luglio 2015 a settembre 2016. Se avete dubbi sulla natura del problema e come si manifesti, potete leggere questa notizia pubblicata tempo fa.



Di conseguenza, qualunque fotocamera D750 prodotta tra luglio 2014 e settembre 2016 è da considerarsi soggetta a controllo e riparazione dell'otturatore. Come capire se la propria Nikon D750 è fra quelle soggette al richiamo? Dovrebbe essere chiaro a prescindere, visto che il problema si presenta proprio in alcuni scatti ed è molto evidente.

Nikon mette a disposizione uno strumento che, tramite numero di serie, permette di capire se si ha fra le mani un modello interessato al problema. Lo trovate a questo indirizzo.

Verrà verificato se il numero di serie della fotocamera è incluso fra quelli interessati. Se i risultati mostrano che la fotocamera in uso presenta tale problema, verranno visualizzate le istruzioni per la richiesta di assistenza. In caso contrario, sarà possibile continuare a utilizzare la fotocamera senza problemi.