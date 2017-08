Selfie del macaco Naruto: in vista una svolta sulla spassosa vicenda del copyright

“Dopo anni passati in tribunale presto ci sarà un accordo fra le parti: il copyright per il selfie scattatosi dal macaco Naruto sarà finalmente di qualcuno? Lo spera il fotografo naturalista, David Slater, proprietario dell'apparecchiatura con cui è stata scattata ”

La spassosa vicenda legata al selfie scattatosi dal macaco Naruto si arricchisce di un nuovo elemento, come riportato da DPReview. Tanto spassosa non è stata per il fotografo naturalista, David Slater, di cui parleremo fra poco, ma non può che scatenare sorrisi nelle persone che seguono la vicenda senza esserne direttamente coinvolte.

Facciamo un breve riassunto dell'intera vicenda: David Slater è un fotografo naturalista che, arrivato nella foresta indonesiana per immortalare alcuni esemplari di Macaca nigra, si trova coinvolto in una storia che sarà la sua fortuna e, a sentir lui, anche la sua rovina. Un esemplare femmina, stranamente chiamato in seguito Naruto, si avvicina al cavalletto e inizia a scattare diverse foto, fra cui un selfie praticamente perfetto che ha reso famosa lei e il fotografo.



Fonte: Wikipedia, foto di ... Naruto? David Slater?

Slater inizia a vendere la foto incassando in pochi mesi circa 2000 Sterline, finché qualcuno non decide di prendere la foto e pubblicarla su Wikimedia Commons, poiché lo scatto non lo ha eseguito il fotografo ma l'impavido cinopiteco, quindi nessun diritto d'autore poiché non esiste legislazione che ne tuteli gli interessi. A nulla sono valse le richieste di riconoscimento da parte di Slater, ma proprio perché la questione è unica e non si sa dove sbattere la testa a livello legale. Quello che si sa è che il diritto d'autore, per la legislazione USA e UK ma non solo, può essere riconosciuto solo alle persone (nel senso di Homo sapiens...).

Si mette a questo punto di traverso la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), nota per alcune posizioni che talvolta sono sfociate nell'estremismo animalista: i diritti per la foto ci sono eccome, e appartengono a Naruto! In questi giorni l'ultima corte consultata in ordine cronologico, quella della California, ha di fatto costretto la PETA a rivedere le proprie pretese. A che titolo la PETA entra in causa? Lo studio legale è stato assunto da Naruto? L'animale è in forte apprensione in attesa dell'esito della vicenda? Insomma, pare che ora la PETA e il fotografo giungeranno ad un accordo, di cui il fotografo pare essere soddisfatto pur non essendo ancora noti i dettagli.

La soddisfazione di Slater, che ha passato i recenti anni a lamentarsi a gran voce, ci fa pensare che si giungerà ad un accordo a lui favorevole. Sarà nostra premura riportare come si chiuderà la bizzarra vicenda, con buona pace di Naruto e del suo selfie, che possiamo pubblicare liberamente perché attualmente ... si può!