Polaroid e Fujifilm: è battaglia legale sulle fotografie quadrate coi bordi

Una delle mosse fatte PLR IP dopo l'acquisizione del marchio Polaroid e delle relative proprietà intellettuali è stata quella di iniziare una battaglia legale ai danni di Fujifilm, rea - secondo la compagnia - di violare con le sue fotocamere Instax i brevetti depositati a marchio Polaroid che coprono i bordi attorno alle fotografie a sviluppo istantaneo. La cosa va avanti dall'inizio dell'anno e, secondo quanto riporta Fujifilm, PLR IP ha rifiutato ogni negoziazione, insistendo sulla via legale. Nel gennaio del 2017 PLR ha inviato una lettera a Fujifilm sostenendo che la forma quadrata delle fotografie delle fotocamere Instax violano i brevetti in materia detenuti da Polaroid, calcando poi la mano nel mese di marzo, invitando il marchio giapponese al ritiro immediato di tutti i suoi prodotti legati al marchio Instax.

A giugno è poi arrivata (sempre secondo quanto fatto sapere da Fujifilm) la richiesta del pagamento delle royalty inerenti, ma la richiesta di Fujifilm di un faccia a faccia sul tema è stata lo scorso mese rigettata da PLR IP. Anzi è stata cancellata con un solo giorno di preavviso, visto che gli investitori di PLR IP avevano chiaramente istruito i propri legali di continuare a procedere solo con le vie legali finché Fujifilm si fosse piegata al loro volere e avesse accettato le richieste. Ora Fujifilm è passata al contrattacco depositando presso una corte statunitense la richiesta di chiarimenti in merito al caso delle fotografie quadrate: la richiesta di Fujifilm è quella di rendere evidente che le sue Instax non violano i brevetti Polaroid e il ritiro degli stessi. La situazione è al momento quindi complicata e in una fase probabilmente molto delicate dal punto di vista legale: vi terremo aggiornati in caso di sviluppi che possano chiarire meglio la vicenda.