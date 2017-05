Olympus: nuovo firmware per l'ammiraglia E-M1 II

“Oggi è il turno di Olympus, che dopo il primo aggiornamento al firmware della sua ammiraglia Olympus E-M1 II, avvenuto in marzo e finalizzato a migliorare la stabilità dei file RAW, ora propone ai suoi utenti un nuovo aggiornamento, portando il firmware alla versione 1.2. Aggiornamenti anche per PEN F e E-M5 Mark II”

La primavera è spesso tempo propizio per i marchi fotografici per rilasciare aggiornamenti firmware per le proprie fotocamere. Ieri abbiamo visto la nuova versione del firmware di Nikon D5500 , oggi è invece il turno di Olympus, che dopo il primo aggiornamento al firmware della sua ammiraglia , avvenuto in marzo e finalizzato a migliorare la stabilità dei file RAW, ora propone ai suoi utenti un nuovo aggiornamento, portando il firmware alla versione 1.2.

In questa versione vengono apportati miglioramenti e correzioni a diverse funzionalità. Innanzitutto gli utenti potranno beneficiare di una migliore riproduzione dei colori nel mirino elettronico EVF. È stato corretto il problema che impediva ai flashi di altri produttori di funzionare nelle modalità Hi-Res Sho, Focus Bracketing e Focus Stacking. In questa versione. Innanzitutto gli utenti potranno beneficiare di una. È stato corretto il problema che impediva aidi funzionare nelle modalità Hi-Res Sho, Focus Bracketing e Focus Stacking.

[HWUVIDEO="2166"]Olympus OM-D E-M1 Mark II: ecco come suonano i 18fps[/HWUVIDEO]

Corretto anche il problema che non permetteva la visualizzazione della modalità Rec View sul display posteriore quando si usava il mirino per scattare fotografie. Corretto il problema inerente al posizionamento del punto di messa a fuoco automatica, che non veniva tenuto in memoria al momento dello spegnimento della fotocamera. È stata migliorata la stabilità dell'indicatore del livello della batteria. Migliorata anche la riduzione del rumore in scatti in sequenza con IS attivo. Con questa versione del firmware viene aggiunto il supporto ai controller flash di Profoto.

Il marchio giapponese ha anche rilasciato il firmware versione 3.0 per E-M5 Mark II. Oltre all'aggiunta del supporto ai controller Profoto, in questo caso troviamo l'aggiunta della possibilità di effettuare il backup delle impostazione della macchina, la possibilità di compesare anche i toni medi con la funzionalità Highlight & Shadow Control. Ora inoltre è possibile collegare il punto di messa a fuoco automatica e il punto di lettura esposimetrica spot.

Nuovo firmware anche per PEN F. Oltre al supporto Profoto e alla possibilità del backup delle impostazioni della macchina qui troviamo tra le nuove funzionalità la possibilità di selezionare gli Art Filter tramite il touchscreen, la possibilità di indicare un tempo minimo di otturazione nelle impostazioni Auto ISO una migliorata operatività per il posizionamento del punto di messa a fuoco tramite il pad direzionale.