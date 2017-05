Nuovo firmware C 1.02 per Nikon D5500 per correggere alcuni problemi

“Con la nuova versione 1.02 del firmware C della fotocamera, Nikon va a risolvere alcuni problemi che in condizioni particolari potevano affliggere la sua reflex entry level Nikon D5500”

Nikon ha rilasciato un aggiornamento firmware per la sua reflex di fascia entry level Nikon D5500. In particolare con la versione 1.02 del firmware della fotocamera sono stati risolti i seguenti problemi, come segnalato sulla pagina di supporto in italiano del marchio giapponese:

- La fotocamera smetteva di rispondere se il multi-selettore veniva premuto a destra con Aggiungi voci > MENU PERSONALIZZAZIONI > c Timer/Blocco AE selezionati in MIO MENU .

> > selezionati in . - L'otturatore a volte non veniva rilasciato in risposta ai controlli toccare per scattare in live view se l'autofocus era utilizzato con un'unità flash SB-800 collegata.

- L'esposizione ottimale a volte non veniva ottenuta nelle foto scattate durante live view con obiettivi che supportavano sia l'autofocus sia il controllo diaframma elettronico (obiettivi tipo E).

- Se mostra foto scattata era stato attivato durante la fotografia tramite mirino, la fotocamera a volte visualizzava le informazioni di ripresa al posto dell'immagine più recente quando l'utente allontanava l'occhio dal mirino dopo la ripresa.

- La fotocamera a volte non riusciva a memorizzare l'opzione selezionata per a Autofocus > a3 Illuminatore AF incorporato nel MENU PERSONALIZZAZIONI dopo che la ghiera di selezione modo veniva ruotata su un'altra impostazione.

Nikon aggiunge anche una nota alle indicazioni per il download e l'installazione del nuovo firmware della reflex D5500. "Una volta installato questo firmware, l'edizione di Windows di Camera Control Pro 2 versioni 2.22.0 e precedenti non sarà più in grado di rilevare la fotocamera. Aggiornare alla versione 2.23.0 o successive".