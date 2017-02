Karma, il primo drone di GoPro è di nuovo in vendita

GoPro ed il suo Karma drone tornano nuovamente su mercato. Sì perché dopo le problematiche che il drone aveva avuto nei primi giorni di commercializzazione, l'azienda aveva deciso di bloccare le vendite e di capire quale fosse stata la causa che aveva portato alcune unità a perdere completamente il controllo in volo e a precipitare senza alcuna possibilità di arresto. Le indagini interne hanno permesso di capire e risolvere il difetto e da oggi reimmettere il dispositivo sul mercato pronto a controbattere nuovamente le vendite inarrestabili del colosso DJI nel mondo dei droni.

Tre mesi ci sono voluti agli ingegneri del team di GoPro per capire quale fosse il difetto che portava alla perdita di alimentazione improvvisa durante le fasi di volo del Karma drone. L'azienda ha dichiarato di aver dovuto riprogettare completamente il sistema che permetteva l'incastro della batteria con il resto del corpo del drone. In pratica la batteria durante il volo otteneva dei movimenti che causavano il distaccamento dei connettori presenti nel drone non permettendo di alimentare il dispositivo che dunque si arrestava perdendo quota improvvisamente. Un errore decisamente banale ma che è costata a GoPro perdite in termini di tempo nell'agguerrita competizione nel mondo dei droni, oscillazioni negative in borsa per le azioni dell'azienda e non da meno il licenziamento di un 15% dei lavoratori proprio dopo il blocco delle vendite del Karma Drone.

L'azienda ha comunque rimediato all'errore e il CEO, Nick Woodman, si è detto contento della risoluzione del problema con il Karma drone e ha anche confermato come l'azienda sia stata pronta a trovare una soluzione in poco tempo. Il Karma di GoPro è dunque ritornato sugli scaffali dei maggiori negozi per essere venduto al prezzo di 869 euro solo corpo drone. Mentre potrà essere acquistato in bundle con la GoPro Hero 5 Black al prezzo di 1199 euro. Chiaramente le scorte del nuovo drone di GoPro risulteranno limitate in questi primi giorni ma l'azienda ha fatto sapere di aver accelerato i tempi di produzione e di avere in programma il normale riassortimento del prodotto entro la prossima primavera.