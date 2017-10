In arrivo la mirrorless Full Frame Canon a Photokina 2018?

Entrambi i colossi giapponesi della fotografia sembrano essersi arresi all'evidenza: il pubblico vuole sempre più mirrorless e quando ne sogna una se la prefigura full frame. Visto il buon successo delle mirrorless pieno formato 35mm della famiglia A7/A9 di Sony , anche Canon e Nikon hanno messo in programma dei prodotti simili.

Per quanto riguarda Nikon, già da qualche mese i vertici dell'azienda hanno confermato che tale prodotto è in via di sviluppo. La prima mirrorless full frame in livrea giallonera è attesa per la prima parte del 2018.

In casa Canon per ora siamo ancora ai rumor, anche se sempre più insistenti e - stando a chi li riporta - ormai da fonti molto attendibili. Le informazioni paiono arrivare dalle presentazioni interne della roadmap 2018 della casa biancorossa. Una di quelle che è data per certa è lo sviluppo di un nuovo sensore CMOS, senza l'utilizzo di un elemento già visto sulle reflex come EOS 6D Mark II.