Ufficiale: Nikon al lavoro su una nuova mirrorless high-end

L'estate inizia con il botto per Nikon. Quasi a suggellare il centenario del marchio, arriva l'annuncio che tutti attendevano da tempo: Nikon sta sviluppando un nuovo progetto mirrorless in grado di rispondere alle aspettative dei suoi clienti.

Il progetto Nikon 1 era stata una scommessa interessante, ma che ha raccolto meno frutti rispetto a quanto sperato, anche per il rapido mutamento degli scenari di mercato. Ora però Nikon ha dichiarato ufficialmente a DPReview di essere al lavoro per cambiare decisamente rotta e tirare fuori dal cilindro un prodotto in grado di sfidare a viso aperto le reflex prosumer e professionali.

Queste le parole del portavoce Nikon rilasciate a DPReview:

"While details are confidential, we can say that we are currently developing new mirrorless products that build upon Nikon's strengths, and offer the performance prospective customers expect, including the ultimate optics performance, image-processing technologies, strength and durability, and operation."

La notizia è quella che tutti i nikonisti attendevano e che potrebbe segnare una rinascita del marchio, dopo che negli ultimi anni era sembrato a molti dormire un po' troppo sugli allori. Speriamo di vedere presto qualcosa che sappia soddisfare di più la nostra voglia di sapere, ma al momento non è stato rilasciato nessun dettaglio sullo stato del progetto.