Vitec, dopo Manfrotto, acquisisce anche Lowepro e JOBY(quella dei famosi GorillaPod)

“Nuova acquisizione importante per il principale fornitore di prodotti e soluzioni del mercato fotografico, Vitec. In questo caso dopo Manfrotto ecco giungere l'acquisizione anche di JOBY e Lowepro. I dettagli. ”

L'annuncio è senza dubbio di quelli importanti visto che Vitec Group, la ormai famosa holding britannica tra i maggiori player mondiali nell'industria della fotografia capace di controllare oltre 22 brand tra i quali Manfrotto e Gitzo, ha acquisito ufficialmente anche JOBY e Lowepro. Un passo importante per il gruppo con l'aggiunta di due realtà decisamente già affermate tra gli utenti che che potranno aumentare senza dubbio le entrate dell'intera azienda. L’acquisizione permetterà a Vitec di diventare il principale fornitore al mondo di accessori per i nuovi e dinamici mercati della fotografia mobile e il vlogging, oltre a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato delle borse per macchine fotografiche.

Sì, perché sappiamo bene come JOBY sia famosa ad oggi per i suoi accessori quali GorillaPod, i primi veri cavalletti flessibili utilizzati da tutti gli YouTuber o maggiori Vlogger che riescono ad ottenere con essi flessibilità e soprattutto portabilità in ogni situazione. JOBY ha lanciato il suo GorillaPod nel 2006, trasformando il mercato degli accessori per fotocamere mentre Lowepro è un’azienda leader del mercato delle borse progettate per proteggere i dispositivi elettronici e fotografici che dunque pone il brand al complemento perfetto del marchio Vitec Group.

Le dichiarazioni di Marco Pezzana, Amministratore Delegato della Vitec Group non fanno che far percepire il grande entusiasmo dell'acquisizione: "Siamo orgogliosi di annunciare che due importanti brand del mercato degli accessori per la fotografia, JOBY e Lowepro, si uniranno alla Divisione Vitec Photographic. Siamo orgogliosi di poter offrire al mercato globale i marchi leader per la fotografia, e questa aggiunta naturale al nostro business rafforza la straordinaria offerta che già mettiamo a disposizione ai nostri partners in tutto il mondo. Riteniamo che la nostra profonda conoscenza del mercato della fotografia ci permetterà di apportare valore aggiunto a questi brand già leader del mercato. L’esperienza nello sviluppo del prodotto assieme al network di distribuzione globale già in essere, e le nostre competenze di ingegneria e produzione offrono un’opportunità entusiasmante sia per il Gruppo Vitec sia per i partners a livello globale".