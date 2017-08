Una action camera Nikon Key Mission 360 riprende mentre viene mangiata da una tigre

Gli incontri tra le fotocamere e gli animali selvatici possono sempre riservare sorprese. Tranquilli oggi non parleremo di selfie, macachi e fotografi sul lastrico per le cause legali, ma faremo un'ispezione all'arcata dentaria di una tigre.

La protagonista della vicenda è infatti una videocamera a 360° Nikon KeyMission 360 che si è trovata suo malgrado in bocca alla tigre Dora.

La videocamera era appesa a circa 2,5 metri d'altezza all'interno di un recinto che ospita delle tigri di Sumatra, risvegliando la curiosità di Dora, che l'ha letteralmente addentata. Il possessore della KM360 è riucito a rientrare poi in possesso della videocamera (con gli evidenti segni dei denti) e ha messo online il filmato dei momenti in cui la piccola Nikon è stata 'mangiata' dalla tigre.

La videocamera ha resistito ai morsi e non rompendosi non ha dato nessun problema alla tigre. Destino diverso per il gorillapod che la teneva in posizione, che ha fatto la fine di un osso.