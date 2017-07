Nuovo progetto su Kickstarter per resuscitare un'ottica vintage, al modico prezzo scontato di 750$

21 Luglio 2017, alle 13:21 di Roberto Colombo , pubblicata il

“Nuovo progetto su Kickstarter che mira a riportare in vita l'obiettivo Glaukar 3.1, un'ottica da ritratto datata 1910 e nata per le fotocamere a lastra da 13x18cm per mano dell'azienda tedesca Emil Busch AG. I fotografi tedeschi Benedikt Ernst e Firat Bagdu hanno ricreato un'ottica di simili caratteristiche e con la stessa apertura, questa volta però facendo sì che l'angolo di campo originale fosse lo stesso sulle fotocamere attuali, adottando una focale da 97mm”