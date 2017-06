Nikon Coolpix W300: sott'acqua fino a -30m

“La piccola compatta rinforzata di casa Nikon spicca nel panorama delle rugged proprio per la sua resistenza: permette infatti di scendere sott'acqua senza custodia fino a 30 metri di profondità e anche nel caso di cadute da 2,4 metri di altezze non dovrebbe riportare danni”

Tra le compatte, le 'rugged' sono quelle che forse ancora oggi hanno le carte in regola per differenziarsi dagli smartphone e temere meno la loro concorrenza. Testimone di ciò è il fatto che sono tra i pochi modelli a piccolo sensore che continuano a essere rinnovati dalle diverse case. Avevamo visto recentemente il lancio della nuova Olympus Tough! TG-5 e ora vi riportiamo della presentazione della nuova Nikon Coolpix W300.

Sott'acqua senza custodia fino a 30 metri di profondità

La piccola compatta rinforzata di casa Nikon spicca nel panorama delle rugged proprio per la sua resistenza: permette infatti di scendere sott'acqua senza custodia fino a 30 metri di profondità e anche nel caso di cadute da 2,4 metri di altezze non dovrebbe riportare danni.

In questo rinnovo troviamo ora la capacità di registrare filmati 4K/UHD e di riprendere immagini a 16 megapixel. Non manca la presenza di un ricevitore GPS/GLONASS/QZS per geolocalizzare le immagini e la tecnologia Snapbridge per la connessione continua con lo smartphone, con commutazione automatica tra Bluetooth e Wi-Fi a seconda che la priorità sia il risparmio della batteria o la banda per trasferire immagini e video.

A livello ottico la nuova Nikon Coolpix W300 integra un obiettivo non sporgente f/2.8-4.9 con zoom ottico 5x, con angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo da 24-120mm nel formato 35 mm. Lo schema ottico prevede 12 elementi in 10 gruppi, con 2 lenti ED.

Per le condizioni di scarsa illuminazione la fotocamera offre un flash allo xeno e un illuminatore LED, utile anche per la registrazione di filmati.