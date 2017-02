Lexar CFast 2.0 Professional 512GB 3500x: la capienza e la velocità si pagano

“Siamo quindi di fronte a una scheda in grado di lettura fino a 525 MB/s e scrittura fino a 445 MB/s, senza quindi problemi non solo nel catturare filmati 4K compressi, ma anche nei formati RAW, ProRes e simili: Lexar CFast 2.0 Professional da 512GB 3500x, che arriva nei negozi a $1300”

Siete alla ricerca della scheda giusta per registrare filmati 4K con la vostra reflex/videocamera Canon? Se avete un apparecchio che sfrutta le schede CFast 2.0 come dispositivo di storage, potete affidarvi alla nuova Lexar CFast 2.0 Professional da 512GB, marchiata con il logo 3500x, ossia in grado di scrivere/leggere migliaia di volte più velocemente di quanto possibile ai tempi dei CD Audio (presi a riferimento coi il loro transfer rate di 150kB/s).

Siamo quindi di fronte a una scheda in grado di lettura fino a 525 MB/s e scrittura fino a 445 MB/s, senza quindi problemi non solo nel catturare filmati 4K compressi, ma anche nei formati RAW, ProRes e simili. Se la volete date prima un occhio al plafond della vostra carta di credito: online negli USA è disponibile alla modica cifra di 1300$. Ah, però vi regalano una copia con licenza a vita del software Image Rescue...