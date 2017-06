Lensbaby: ecco il medio tele Velvet 85 F1.8

“Si tratta di un'ottica completamente manuale ed ่ studiata per avere un effetto particolarmente setose e vellute a tutta apertura. Lo schema ottico alla sua base prevede l'uso di quattro elementi in tre gruppi e la distanza minima di messa a fuoco si attesta a 24 centimetri”

Lensbaby è un marchio che è nato con ottiche quasi giocattolo e si era fatto conoscere al grande pubblico con il suo sistema componibile e basculante, che metteva il controllo dell'orientazione del piano focale alla portata di tutti. Negli anni la gamma Lensbay si è espansa andando a comprendere anche ottiche di maggiore qualità costruttiva.

Proprio a queste serie appartiene l'ultima novità del marchio: Lensbaby Velvet 85 F1.8, che va ad affiancare il già in gamma Velvet 56 F1.6. Si tratta di un'ottica completamente manuale ed è studiata per avere un effetto particolarmente setose e vellute a tutta apertura. Lo schema ottico alla sua base prevede l'uso di quattro elementi in tre gruppi e la distanza minima di messa a fuoco si attesta a 24 centimetri.

La disponibilità dovrebbe iniziare verso la metà del mesi di luglio con un prezzo di listino di $499.95. Sarà disponibile praticamente per tutti gli innesti: Canon, Nikon, Sony E, Sony A, Pentax K, Samsung NX, Fuji X e Micro 4/3.