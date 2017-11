BenQ SW271: un monitor per fotografi da 27 pollici UHD 4K HDR10

HDR10 è uno di quei termini con cui diventeremo sempre più familiari, cominciando esso a popolare sempre più spesso - dopo quelle dei televisori - anche le schede tecniche dei cellulari. Cresce quindi di conseguenza anche la necessità di contenuti basati sullo standard ad elevata gamma dinamica: per la loro creazione serve un flusso di lavoro che li supporti ad ogni passo.

Per incrociare questa esigenza BenQ ha presentato il suo nuovo monitor per fotografi BenQ SW271, un 27 pollici UHD 4K che supporta lo standard HDR10. Lo schermo offre copertura al 99% dello spazio colore Adobe RGB e del 100% sia dell’sRGB che del Rec. 709. BenQ dichiara un’accuratezza cromatica estrema con valori Delta E 2 grazie al pannello IPS a 10-bit e al Look Up Table (LUT) 3D a 14-bit e segnala come il monitor sia certificato Technicolor® Color. Lo schermo risulta regolabile in altezza, presenta inoltre lettore SD card e porte USB 3.1 (Gen 1), USB di tipo CTM, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e offre la palpebra antiriflesso staccabile.

Le caratteristiche cromatiche del BenQ SW271 possono essere personalizzate attraverso la calibrazione hardware con i calibratori X-Rite o Datacolor e il software di calibrazione Palette Master Element BenQ. Dotato di connettività USB di tipo C, il BenQ SW271 utilizza un solo cavo per la calibrazione e la trasmissione video.