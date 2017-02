Addio a Lino Manfrotto: con lui i treppiedi italiani conquistarono il mondo

Manfrotto è uno di quei marchi nati dalla passione italiana e diventati noti nel mondo, tanto da essere per molti il sinonimo di 'treppiede'. Lino Manfrotto, scomparso ieri all'età di 80 anni, è uno degli esempi della buona imprenditoria italiana, che parte dalla passione, da un prodotto creato con artigianalità, ma è capace di arrivare a creare un'azienda di risonanza mondiale.

Lino Manfrotto ha creato il suo primo treppiede per esigenze professionali: era infatti un fotoreporter del Gazzettino e del Giornale di Vicenza. Il suo prodotto nasce dal bisogno di un'attrezzatura leggera e portatile, in un panorama che invece vedeva sul mercato solo i pesanti e ingombranti treppiedi figli di un'altra epoca. Sul finire degli anni '60 Manfrotto comincia a costruire i suoi treppiedi, dapprima per uso personale, poi per la sua cerchia di amici fotografi, che intuiscono subito l'utilità di un treppiede veramente portatile. Da quella cerchia i suoi treppiedi a bracci telescopici cominciano a farsi notare a livello più ampio, con le richieste che cominciano a superare la capacità produttiva del garage di Manfrotto.

Nel 1972 arriva la svolta con l'incontro con il tecnico metalmeccanico Gilberto Battocchio, con il lancio nel 1974 del primo prodotto che ebbe un successo planetario. L'innovazione è sempre stato il pallino di Manfrotto con ottime risposte da parte del mercato, tanto da portare l'azienda a moltiplicare le sue sedi per tenere il passo delle richieste di prodotti.

Come riporta la storia dell'azienda, nel 1989 l'intera partecipazione Lino Manfrotto venne ceduta al Vitec Group plc, quotato alla Borsa di Londra, a quel tempo operante nel settore broadcast con con americani, tedeschi, inglesi e filiali francesi, ma il cuore dell'innovazione del marchio è sempre rimasto in Veneto, tenendo alto il nome italiano dell'azienda. Tanto che nel 2010, Bogen Imaging (lanciato sei anni prima in Germania) cambia nome per diventare Manfrotto Distribution in Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. Nello stesso anno vengono create due nuove società di distribuzione Manfrotto, con sede a Shanghai e Hong Kong.

Onore al merito dell'intuizione di un fotografo che si è scoperto un grande imprenditore.