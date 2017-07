7Artisans: ora il produttore cinese presenta la gamma completa per mirrorless

“Il produttore cinese ha ora svelato tutta la sua gamma completa di ottiche, che comprende altri tre obiettivi decisamente interessanti per fotocaere Sony E-Mount, Micro Quattro Terzi, Fujifilm X-Mount e Canon EOS M. Si tratta di ottiche manuali con costruzione metallica (rame e alluminio), disponibili in livrea nera e argento, proposte a prezzi molto invitanti”

Sono passate solo un paio di settimane dalla notizia in cui parlavamo dell'ottica 7Artisans 50mm f/1.1, un normale superluminoso in arrivo dalla Cina e dedicato alle Leica, venduto al prezzo di 369$, tanti per un'ottica cinese, ma decisamente pochi per un obiettivo così luminoso.

Il produttore cinese ha ora svelato tutta la sua gamma completa di ottiche, che comprende altri tre obiettivi decisamente interessanti per fotocaere Sony E-Mount, Micro Quattro Terzi, Fujifilm X-Mount e Canon EOS M. Si tratta di ottiche manuali con costruzione metallica (rame e alluminio), disponibili in livrea nera e argento, proposte a prezzi molto invitanti.

Si parte con un grandangolo per le APS-C e normale per MQT 25mm f/1.8 disponibile per Sony E/Fujifilm X/MQT e proposto al prezzo $70. La sua costruzione conta sette lementi in cinque gruppi con diaframma a 12 lamelle.

Più costoso il normale per le APS-C 35mm f/2 disponibile solo per le APS-C Sony E/Fujifilm X/Canon EOS M e proposto a $156. Anche in questo caso lo schema ottico fa leva su sette elementi in sette gruppi.

In gamma c'è infine anche un grandangolo spinto di tipo fish-eye, che dichiara un angolo di visione di 180°: 7.5mm f/2.8 disponibile per Sony E/Fujifilm X/MQT a $139.