60 fps anche in 4K sulla nuova Yi 4K+ di Xiaomi

Dopo il rilascio della prima action camera, Yi ha continuato a crescere nel corso degli ultimissimi anni. In Oriente è fra i concorrenti diretti niente meno che di GoPro, e caratterizza le proprie soluzioni con prezzi di listino assolutamente accattivanti in relazione a quanto offerto. Yi è supportata dalla celebre Xiaomi, società nota soprattutto in ambito smartphone e gadget smart, e proprio come i prodotti venduti da Xiaomi le sue soluzioni vantano un rapporto qualità-prezzo molto elevato.

Dopo aver annunciato un nuovo modello della sua action camera con supporto alla risoluzione 4K, Yi non si è di certo cullata sugli allori continuando con lo sviluppo. In occasione del CES di Las Vegas del 2017 ha quindi annunciato un nuovo modello con una feature non troppo semplice da trovare neanche sui modelli più costosi: il supporto della registrazione di video alla risoluzione 4K, anche a 60 fotogrammi al secondo. Su diversi modelli della concorrenza i 4K si fermano a 30 FPS.

Il supporto dei 60 FPS alla risoluzione 4K è la novità principale rispetto al modello che occuperà la posizione immediatamente più bassa nella gamma Yi (la Yi Action Cam 2), ma è anche una feature che Xiaomi può vantare anche nei confronti della concorrenza. La più recente GoPro Hero 5 Black infatti si ferma, come molte altre soluzioni alternative del mercato, ai 30 fotogrammi al secondo. In ambito squisitamente numerico, quindi, è Xiaomi ad avere la meglio.

Per riuscire nell'impresa la nuova Yi Action Camera 4K+ è la prima ad utilizzare il nuovo coprocessore SoC Ambarella H2 che sulla carta dovrebbe sfornare file estremamente dettagliati e nitidi, e probabilmente anche molto pesanti in termini di spazio occupato. La Yi 4K+ utilizza un sistema di stabilizzazione elettronico (EIS), la possibilità di effettuare streaming in diretta dei video e offre supporto alla realtà virtuale e alla connettività USB 3.0 e USB Type-C.

Altre feature, insieme al prezzo, verranno ufficializzati in seguito ma è lecito pensare che si troverà a circa 300-350 dollari, laddove il modello attuale costa circa 250 dollari.