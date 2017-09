Canon EOS 5D Mark IV, la prova completa

“Una reflex performate e molto versatile, utilizzabile da appassionati esigenti e professionisti in quasi qualunque ambito. Le novità rispetto al modello precedenti sono tante e la dotazione è full-optional, ma il prezzo ormai è da ammiraglia.”

Canon EOS 5D Mark IV, diversa eppure uguale. La quarta generazione introduce novità in pressoché tutti i reparti, a cominciare dal nuovo sensore Dual Pixel CMOS da circa 30 Mpixel. Sono stati aggiornati esposimetro e processore d'immagine, rinnovando così di fatto l'intera pipeline grafica. È stato affinato il sistema AF, ed è stata leggermente incrementata la velocità di scatto.



A livello di funzioni, poi, Canon questa volta ha deciso di non scontentare proprio nessuno, offrendo di serie Wi-Fi, GPS, video 4K e interfaccia touch-screen completa (cioè utilizzabile, a differenza di quella della 1D Mark II, anche durante la ripresa fotografica).





Vista dall'esterno, però, le modifiche rispetto alla precedente Mark III sono minime, così pure le differenze a livello ergonomico e funzionale. Chi desidera aggiornare sarà dunque operativo al 100% fin dal primo istante, mentre chi già possiede un altro recente corpo macchina EOS di livello semi/pro (7D Mark II, 5D Mark III, 5Ds / 5DsR, 1D X, 1D X Mark II) e desidera ampliare il corredo, potrà inserire la 5D Mark IV senza difficoltà.

Purtroppo, la ricca dotazione contribuisce a incrementare il prezzo di listino, che per la linea 5D è in continua ascesa. Già la precedente Mark III, con i suoi circa 3500 Euro al momento del lancio, ha rappresentato un sensibile incremento rispetto al modello che l'ha preceduta. Poi sono state introdotte le 5Ds (3800 Euro circa) e 5Ds R (4000 Euro circa), e infine questa 5D Mark IV, che costa di listino 4170 Euro. Fortunatamente, a distanza di circa un anno dal debutto ufficiale, i prezzi su strada si sono ridotti sensibilmente (al momento in cui scriviamo si trova online a partire da 3250 Euro, modello ufficiale Italia).



La fotocamera è stata testata con diversi obiettivi EF-L, tra cui EF 24-70mm f/2.8L, EF 70-200mm f/2.8L, EF 85mm f/1.2L. Le misure di risoluzione sono state effettuate con l'EF 100mm f/2.8L Macro.