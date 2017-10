Zeiss Photography Award 2018, al via le iscrizioni

“Per lo Zeiss Photography Award si tratta della terza edizione, con quella dell'anno scorso già capace di attirare più di 30.000 immagini da 132 paesi. Il compito di quest'anno è riassunto nel titolo “Seeing Beyond - Untold Stories” e richiede ai fotografi di inviare da 5 a 10 immagini in grado di gettare lo sguardo oltre l'ordinario che ci circonda tutti i giorni.”

Tra i diversi concorsi fotografici che popolano il mondo, quelli che vedono grossi nomi della fotografia investe di sponsor o organizzatori sono tra i più ambiti e partecipati. In questi giorni sono state aperte le iscrizioni per lo ZEISS Photography Award e , mentre sono aperte da settimane (e c'è tempo fino all'11 gennaio 2018 per inviare i propri lavori) quelle dei Sony World Photography Awards 2018. Inoltre gli Hasselblad Masters Awards sono ora in fase votazione pubblica per la scelta dei finalisti, che saranno poi giudicati da una giuria composta da ambassador del marchio, giornalisti e fotografi e premiati a Photokina 2018.

Per lo Zeiss Photography Award si tratta della terza edizione, con quella dell'anno scorso già capace di attirare più di 30.000 immagini da 132 paesi. Il compito di quest'anno è riassunto nel titolo “Seeing Beyond - Untold Stories” e richiede ai fotografi di inviare da 5 a 10 immagini in grado di gettare lo sguardo oltre l'ordinario che ci circonda tutti i giorni.

Quello che i giudici ricercano sono serie di foto in grado di raccontare in modo chiaro una storia e proprio l'aspetto narrativo dei progetti sarà al centro del processo di giudzio.

Il premio vede la partecipazione della World Photography Organisation e vedrà il lavoro del vincitore esposto alla Somerset House di Londra assieme a quelli dei vincitori dei Sony World Photography Awards. Il vincitore si poterà a casa €12,000 in ottiche ZEISS e

€3,000 in spese di viaggio per completare un progetto fotografico in una località a sua scelta. Inoltre avrà l'onore di essere ospitato per una giornata nel quartier generale Zeiss a Oberkochen, per visitare il museo ZEISS e incontrare i tecnici per sessioni di traninig sulle ottiche del prouttore tedesco.