Zeiss Biotar 75mm f/1.5 rinasce con il suo swirl bokeh in Oprema Jena su Kickstarter

“La caratteristica che lo rende famoso è il particolare profilo dello sfocato a vortice. Ora un progetto su Kickstarter ne lo vuole riportare in vita in chiave moderna. Chi segue assiduamente le nostre pagine avrà già capito chi è il nome dietro l'operazione. Ottica di stampo vintage e Kickstarter fanno ormai in modo fisso rima con Meyer-Optik-Görlitz.”

Zeiss Biotar è un nome che richiama alcuni obiettivi leggendari: il più comune è il 58mm F2, ma la creatura più mitologica è certamente lo Zeiss Biotar 75mm f/1.5, oggetto di tale culto da essere in vendità nelle aste online a più di 1000€ per un esemplare funzionante.

Come tanti di progetti del redivivo storico marchio, anche questo ha già ampiamente superato l'obiettivo di finanziamento, raccogliendo $358,499 a fronte di un obiettivo minimo di $75,000. Lo schema ottico su cui si basa è simile a quello originale con sei lenti in quattro gruppi disposte secondo un design di tipo Gauss. L'utilizzo di materiali moderni, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti superficiali dovrebbe garantire una migliore tenuta ai fenomeni come il flare.

L'ottica Oprema Jena 75mm f/1.5 rimane molto morbida a tutta apertura come l'originale, ma a differenza di esso offre prestazioni in termini di nitidezza già molto buone a partire da F2, mentre il 'nonno' era noto per essere un'ottica molto nitida attorno a F5.6/F8. Tra i marchi coinvolti nella costruzione dell'ottica troviamo anche Tokina. L'ottica sarà disponibile nei principali innesti reflex e mirrorless, oltre che Leica M.

Al momento sono disponibili pacchetti di sostegno al progetto con pre-ordine dell'ottica a partire da $949, me il prezzo di listino probabilmente andrà parecchio sopra i 1500$.

Un consiglio spassionato? Se volete cimentarvi con l'effetto 'Swirl Bokeh' potete andare su eBay a caccia di un HELIOS - 44-2 58 mm f/2 copia sovietica del Biotar di pari focale e apertura, caratterizzato anch'esso dallo sfocato a mulinello, anche se leggermente meno intenso rispetto al 75mm.