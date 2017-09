Sony UHC 8300: a breve disponibile la cinepresa 8K

“La nuova cinepresa digitale UHC-8300 sar disponibile per gli ordini a partire da ottobre 2017 ed stata sviluppata a partire dai feedback dei clienti Sony in base a specifiche del prodotto date da NHK (Japan Broadcasting Corporation), il broadcaster pubblico del Giappone che nel 2020 ha promesso di trasmettere le Olimpiadi di Tokyo in formato 8K”

Quando nel mondo consumer si afferma una tecnologia, in quello professionale è necessario essere giù uno o due passi avanti: nel caso del mondo video oggi nelle case troviamo TV e dispositivi in grado di riprodurre contenuti 4K HDR, ma chi i contenuti li produce sta già pensando allo step evolutivo successivo, rappresentato dalla risoluzione 8K.

In questo orizzonte si inserisce l'annuncio fatto da Sony all'IBC di Amsterdam, con il lancio di Sony UHC-8300, la sua prima system camera 8K dotata di tre sensori 8K da 1,25 pollici. La nuova cinepresa digitale UHC-8300 sarà disponibile per gli ordini a partire da ottobre 2017 ed è stata sviluppata a partire dai feedback dei clienti Sony in base a specifiche del prodotto date da NHK (Japan Broadcasting Corporation), il broadcaster pubblico del Giappone che per il 2020 ha promesso di trasmettere le Olimpiadi di Tokyo in formato 8K.

Parliamo di 8K, ma anche di elevato frame rate, con la possibilità di registrare immagini 8K (7680x4320 pixel) a 120p, oltre a contenuti HDR sia in S-Log3 sia Hybrid Log gamma (HLG) con supporto dello spazio colore ITU-R BT.2020. La videocamera è in grado di generare segnali 8K, 4K e HD in uscita simultaneamente applicando diversi spazi colore e OETF per ciascun segnale.

