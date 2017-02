Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM: il telezoom da viaggio

“Siamo di fronte a un telezoom stabilizzato per reflex Full Frame di lunga gittata con dimensioni e peso contenuti, adatto a essere portato in vacanza. Il meccanismo che regola l'escursione focale può essere azionato agendo sulla ghiera sul barilotto oppure spingendo e tirando il paraluce attorno alla lente frontale”

Accanto ai nuovi obiettivi della serie premium Art, Sigma ha anche annunciato una nuova ottica della famiglia Contemporary, quella che possiamo definire 'budget'. Si tratta del nuovo Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM. Siamo di fronte a un telezoom stabilizzato per reflex Full Frame di lunga gittata con dimensioni e peso contenuti, adatto a essere portato in vacanza. Il meccanismo che regola l'escursione focale può essere azionato agendo sulla ghiera sul barilotto oppure spingendo e tirando il paraluce attorno alla lente frontale, attirando così anche chi arriva dal 'pompone' di casa Canon.

Lo stabilizzatore ha un algoritmo aggiornato e l'accelerometro rileva il movimento della fotocamera in qualsiasi direzione: orizzontale, verticale, diagonale; anche il motore di messa a fuoco motore ipersonico (HSM) utilizza un rinnovato algoritmo. L'ottica pesa 1160 grammi e ha gli ingombri di un 70-300mm. Lo schema ottico prevede 21 elementi in 15 gruppi con quattro lenti in vetro ottico SLD (Four Low Dispersion). La distanza minima di messa a fuoco è pari a 160cm.