Ottiche Canon su Fujifilm GFX 50S: si può, ma solo per 17mm T-SE e 24mm T-SE

La nuova Fujifilm GFX-50S ha portato un certo scompiglio nel mercato delle fotocamere medio formato e risvegliato l'interesse di una fetta abbastanza ampia di appassionati. Come dicevamo anche nella notizia che trovate a questo indirizzo, uno dei segnali del successo di un certo sistema è riscontrabile nel numero di accessori che produttori di terze parti vi dedicano.

Nel caso della nuova medio formato Fujifilm abbiamo già l'annuncio di un adattatore per l'utilizzo di ottiche Canon EF sulla GFX 50S. Pur trattandosi di un senore di maggiori dimensioni rispetto a quello per cui le ottiche Canon sono concepite, alcuni obiettivi hanno un cerchio di coprtura tale da essere utilizzato anche per illuminare correttamente un sensore medio formato.

In particolare le due ottiche Canon 17mm T-SE e 24mm T-SE non solo coprono interamente il sensore, ma hanno anche abbastanza agio per utilizzare i movimenti dell'ottica (spostamento e basculamento) grazie al loro ampio circolo di copertura.

L'adattotare Cambo CA-GFX integra un meccanismo elettronico per il controllo dei diaframmi delle ottiche Canon, ma non offre nessun tipo di comunicazione tra il corpo e l'ottica: una rotella sull'adattatore stesso permette di regolare l'apertura. Naturalmente, non essendoci comunicazione con il copro, le ottiche sono da utilizzare in modalità di messa a fuoco manuale.