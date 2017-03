Ottiche Nikon 35mm su Fujifilm X senza (o quasi) conversione di focale: ora si può

Il successo di un sistema fotografico può essere misurato dal numero di accessori che i produttori di terze parti gli dedicano. Utilizzando questo metro di paragone è evidente come in ambito mirrorless le full frame Sony A7 abbiamo conquistato una bella fetta del mercato: sono infatti molti gli accessori a esse dedicati, primi fra tutti gli adattatori per l'utilizzo di ottiche nate per altri sistemi, in particolare i molto diffusi sistemi reflex Canon e Nikon.

Sul fronte delle mirrorless APS-C la situazione è molto più frammentata e in aggiunta le ottiche dei sistemi 35mm risultano avere una focale equivalente 'allungata' se montati semplicemente in fronte ai sensori in formato ridotto: il classico 50mm su APS-C inquadra in realtà il campo di un 75mm su formato 35mm.

Esistono però degli adattatori che aggiungono una o più lenti e che funzionano in modo inverso ai teleconverter, concentrando i raggi luminosi verso il sensore in formato ridotto: si ottiene così una focale equivalente molto più simile "all'originale" e in più un aumento dell'apertura.

I cinesi sono in prima linea nel proporre questo tipo di adattatori, definiti anche focal reducer o speed booster: in particolare la compagnia Zhong Yi Optics, che detiene il marchio Mitakon, è uno dei nomi più noti del settore.

Nella nuova versione Lens Turbo II si ha l'aggiunta - finalmente diranno molti - della possibilità di utilizzare ottiche Nikon su corpi Fujifilm X. La nuova versione dell'adattatore utilizza 4 lenti e offre un fattore di riduzione della focale di 0,726x, leggermente meno di quanto richiesto per rendere il campo inquadrato uguale a quello che le ottiche vedono su corpi full frame. Ad esempio un'ottica Nikon 50mm ha con il Lens Turbo II una focale equivalente di circa 55mm.

L'adattatore pesa circa 165 grammi e ha un costo di circa 150$.