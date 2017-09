Ottiche Canon EF sulla medio formato Fujifilm GFX 50S: ecco l'adattatore

20 Settembre 2017, alle 16:41 di Roberto Colombo , pubblicata il

“Diverse ottiche risultano perfettamente utilizzabili, ma non tutte, in quanto alcune non hanno un cerchio d'immagine sufficiente a coprire il sensore da 44x33mm. Il prezzo dell'adattatore pari a 499$, una cifra decisamente alta per i canoni delle mirrorless, ma che va valutata nel complesso di un prodotto medio formato da svariate migliaia di euro”