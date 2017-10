Ottiche Canon con controllo di diaframma e autofocus ora anche su Fujifilm X

“Il marchio Steelsring ha messo in mostra in un video il suo adattatore attivo con circuiteria elettronica per l'uso di ottiche Canon EF sulle Fujifilm della famiglia X. Nel video apparso su Youtube è possibile vedere l'adattatore all'opera”

Ci capita spesso di dirlo: per valutare il successo di un prodotto è sufficiente dare un occhio al numero di accessori messi a disposizione da produttori di terze parti. In ambito mirrorless Sony ne vede a disposizione molti, soprattutto se si considerano gli adattatori per l'uso di ottiche nate per altri sistemi. Quello che molti possessori di altre fotocamere invidiano a chi ha acquistato una Sony diverse volte è proprio questo, la possibilità di utilizzare in modo 'attivo' - con autofocus e controllo del diaframma - le ottiche Canon sulla propria mirrorless.

Forse anche grazie al lancio del sistema medio formato GFX, le cose sembrano prendere una nuova piega anche in casa Fujifilm e il mercato degli adattatori per le fotocamere del produttore nipponico è in netta crescita. Abbiamo recentemente parlato dell'adattatore per l'utilizzo delle ottiche Canon EF su corpo medio formato Fujifilm GFX con autofocus, diaframmi e stabilizzazione ottica attivi, ma i possessori della GFX-50S sono in numero certamente inferiori a quelli delle più piccole e accessibili APS-C Fujifilm X-Series.

Ora il marchio Steelsring ha messo in mostra in un video il suo adattatore attivo con circuiteria elettronica per l'uso di ottiche Canon EF sulle Fujifilm della famiglia X. Nel video apparso su Youtube è possibile vedere l'adattatore all'opera. Al momento non siamo riusciti a trovare indicazioni sul prezzo.