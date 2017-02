Nuovi fissi 85mm F1.8 e 100mm F2.8 apodizzato per Sony A7

“ Le due nuove proposte si muovo in due direzioni differenti, ma hanno in comune la ricerca di immagini di qualitą. Il nuovo Sony FE 85mm F1.8 Prime punta infatti a proporsi come un'alternativa pił leggera - e soprattutto economica - alla versione F1.4. Si pone invece in posizione pił alta il nuovo Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS, che si fregia della G rossa che caratterizza gli obiettivi Sony G-Master.”

Per chi ama la fotografia l'ottica è una fissa. Anche Sony se ne è accorta e sta regolarmente arricchendo il catalogo di obiettivi a focale fissa per le sue mirrorless Full Frame della famiglia A7. Le due nuove proposte si muovo in due direzioni differenti, ma hanno in comune la ricerca di immagini di qualità. Il nuovo Sony FE 85mm F1.8 Prime punta infatti a proporsi come un'alternativa più leggera - e soprattutto economica - alla versione F1.4, ottica della serie G che vede scritto sul cartellino del prezzo €2.100. Il nuovo F1.8 sarà invece decisamente più economico. Punta a offrire un bokeh in grado di staccare in modo evidente il soggetto dallo sfondo, ottenuto sia con l'apertura elevata, sia con un diaframma circolare a 8 lamelle. Utilizza un doppio motore lineare per la messa a fuoco e sul barilotto dell'ottica offre un commutatore AF/MF oltre alla ampia ghiera di messa a fuoco. L’ottica è anche resistente a polvere e umidità.

Si pone invece in posizione simile al già presente in gamma 90mm F2.8 il nuovo Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS, che si fregia della G rossa che caratterizza gli obiettivi Sony G-Master. Si tratta di un obiettivo che affonda le radici nella tradizione Minolta e segue la strada dell'STF 135mm f/2.8 con il sistema Smooth Trans Focus che fa leva sull'inserimento di un elemento apodizzante all'interno del design ottico. Lo sfocato dovrebbe quindi essere uno dei punti di forza principali di questo obiettivo, in grado di offrire anche una distanza minima di messa a fuoco di 57cm con un fattore di ingrandimento di 0.25x. In questo caso il motore di messa a fuoco fa leva su un meccanismo piezoelettrico con il sistema Direct Drive Super Sonic Motor per una messa a fuoco veloce, ma soprattutto molto precisa. L'ottica è stabilizzata con la tecnologia Optical SteadyShot. Offre inoltre pulsante di blocco della messa a fuoco personalizzabile, commutatore AF/MF, ghiera del diaframma ed è resistente a polvere e umidità.



Assieme alle due ottiche Sony ha presentato anche il nuovo flash HVL-F45RM potenzia le capacità della linea di sistemi di illuminazione radiocomandati di Sony con numero guida GN45: il produttore presenta il lampeggiatore come una soluzione di scatto professionale compatta quando usata in combinazione con il telecomando wireless FA-WRC1M e il ricevitore FA-WRR1.