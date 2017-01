Nuova PowerShot G9 X Mark II: arrivano DIGIC 7 e Bluetooth

“Rispetto al primo modello sono poche le modifiche che Canon ha voluto implementare su questa versione Mark II: in particolare troviamo un nuovo processore d'immagine, il più recente DIGIC 7, che equipaggia anche reflex e mirrorless top di gamma, e la connettività Bluetooth”

Canon approfitta del clima di novità del CES 2017 di Las Vegas per presentare la sua nuova PowerShot G9 X Mark II un'evoluzione del modello precendente. Siamo di fronte a una compatta da tasca equipaggiata con un sensore in formato da 1" e ottica zoom 3x con apertura massima F2.0. Rispetto al primo modello sono poche le modifiche che Canon ha voluto implementare su questa versione Mark II: in particolare troviamo un nuovo processore d'immagine, il più recente DIGIC 7, che equipaggia anche reflex e mirrorless top di gamma, e la connettività Bluetooth.

Restano dei punti fermi il sensore CMOS retroilluminato in formato da 1 pollice e accreditato di 20,1 megapixel: ora però grazie al nuovo processore d'immagine arriva a fornire una raffica a 8,2 fps, contro i 6 fps del modello precedente. Punto fermo anche l'ottica zomm 3x stabilizzata 28-84 mm equivalenti, che resta F2.0 alla focale mininma (con un meno entusiasmante F4.9 alla focale massima). Restano punti fermi anche il display touchscreen e la sensibilità massima di 12800 ISO, così come il tempo di otturazione massimo di 1/2000s.

Dal punto di vista delle connessioni, Wi-Fi e NFC continuano a essere integrate, ma ora sono affiancate dalla poco vorace connettività Bluetooth, che permette una connessione costante tra smartphone e fotocamera, utilizzando istantaneamente la pià vorace Wi-Fi solo quando serve. PowerShot G9 X Mark II sarà disponibile a partire dal mese di Febbraio al prezzo suggerito al pubblico di 499,00 euro.