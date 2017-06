Nikon D7500. Ecco i prezzi Nital per l'Italia: si parte da €1.549

28 Giugno 2017, alle 17:21 di Roberto Colombo , pubblicata il

“La nuova Nikon D7500 ora arriva anche in Italia e Nital ha comunicato i prezzi indicativi al pubblico: D7500 solo body + SD 8GB Lexar Premium 300x: 1.549,00 Euro D7500 in kit con AF-S DX 35mm f/1.8G + SD 8GB Lexar: 1.749,00 Euro D7500 in kit con AF-S 18-140 f/3.5-5.6G ED VR + SD 8GB Lexar: 1.849,00 Euro D7500 in kit con AF-S 18-300 f/3.5-6.3G ED VR + SD 8GB Lexar: 2.299,00 Euro”