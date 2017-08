Nikon D750: aggiornamento firmware C 1.12

Ultimamente abbiamo parlato spesso di Nikon D750 per le problematiche legate all'otturatore : è infatti di un mese fa il terzo richiamo di alcuni lotti della reflex full frame della casa giallonera, rea di creare ombre sulle immagini scattate.

Oggi però il tema è un recente aggiornamento software, che va ad aggiungere nuove funzionalità alla fotocamera, oltre che risolvere piccoli bug.

dalla versione firmware "C" 1.11 alla 1.12: Il sito di supporto Nikon in lingua italiano riporta queste modifiche nell'aggiornamento del firmware

• È stato aggiunto supporto per le seguenti funzioni degli obiettivi AF-P:

- Se il timer di standby scade dopo che la fotocamera ha messo a fuoco, la posizione di messa a fuoco non cambierà quando il timer viene riattivato.

- Nel modo di messa a fuoco manuale, l'indicatore di messa a fuoco nel mirino (o, in live view, il punto AF selezionato nel monitor) lampeggerà per indicare che infinito o la distanza minima di messa a fuoco sono stati raggiunti ruotando l'anello di messa a fuoco.

• Sono stati risolti i seguenti problemi:

- Quando le immagini venivano visualizzate dopo la ripresa con Eccedenza selezionato per Ruolo card nello slot 2 nel MENU DI RIPRESA FOTO, la fotocamera visualizzava a volte la penultima foto scattata.

- La sensibilità microfono a volte non veniva regolata correttamente quando i filmati venivano registrati con Sensibilità automatica > Sensibilità microfono.