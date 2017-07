Manfrotto porta in Italia MODUS 600RT il flash con batteria al litio

“Manfrotto allarga la sua offerta di dispositivi lighting commericalizzando in Italia MODUS 600 RT, il primo flash targato Hähnel. La caratteristica principale di questo flash con numero guida 60GN a ISO 100 e 200 mm è quella di utilizzare una batteria al litio dedicata al posto della comuni pile stilo”

Nata coi treppiedi creati da Lino Manfrotto, l'azienda omonima è da tempo parte di un colosso internazionale attivo nell'accessoristica del mondo fotografico. Il marchio Manfrotto ultimamente sta sconfinando sempre di più dal mondo di teste e treppiedi per approdare su altri tipi di accessori, da quelli dedicati ai cellulari all'illuminazione, fino alle borse.

Ora il marchio allarga la sua offerta di dispositivi lighting commericalizzando in Italia MODUS 600 RT, il primo flash targato Hähnel. La caratteristica principale di questo flash con numero guida 60GN a ISO 100 e 200 mm è quella di utilizzare una batteria al litio dedicata al posto della comuni pile stilo.

L'utilizzo di questo tipo di accumulatore dovrebbe garantire migliori prestazioni sul fronte dei tempi di ricarica, che l'azienda dichiara essere fino a 4 volte più brevi delle soluzioni basate su batterie AA e AAA. Molto interessante anche l'autonomia dichiarata, pari a 550 scatti.

A completare il quadro la connettività wireless a 2,4GHz con ricevitore e trasmettitore integrato per la gestione remota tramite il trasmettitore Viper TTL, in grado di collegare tra loro non soltanto i flash Hähnel, ma anche dispositivi di altri brand.

Disponibili nelle versioni per Canon, Nikon e Sony, i flash Hähnel possono essere acquistati in tre diversi kit: