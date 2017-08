La prossima eclisse di sole? Zeiss vi aiuta a vederla al meglio

“Tutte le informazioni potrebbero esservi utili se vi doveste trovare in quei giorni negli USA, ma il tutorial sul proiettore casalingo per eclissi vale la pena di essere guardato da tutti gli amanti di ottiche e fotografia”

Le eclissi di sole sono un evento che richiama sempre molta attenzione. Quella che avverrà sul territorio degli Stati Uniti il 21 agosto prossimo, in particolare, sta muovendo una grande quantità di interesse: il fatto che sia la prima da 26 anni a questa parte ad avvenire sul territorio USA è certamente parte di tutto ciò.

Per i non esperti riuscire a trovare la perfetta combinazione tra luogo/orario/materiale per vedere al meglio l'eclisse non è sempre impresa facile e il marchio tedesco Zeiss ha pensato di mettere insieme tutte le informazioni in un minisito dedicato all'evento

I tedeschi sono interessati da tutta la filiera che copre l'eclisse, producendo sia i telescopi per seguirla al meglio, sia le ottiche utili per fotografare il momento in cui la silouhette della luna andrà a oscurare il disco solare.

informazioni tecniche sul fenomeno, testimonianze dei 'cacciatori di eclissi', simulazioni della macchia nera che si muove sulla superficie della terra, informazioni sulle migliori location dove osservare l'oscuramento del sole e anche Il sito raccogliesul fenomeno, testimonianze dei 'cacciatori di eclissi',, informazioni sulle migliori location dove osservare l'oscuramento del sole e anche un tutorial su come costruire un proiettore casalingo per vedere l'eclissi in casa in tutta sicurezza, tramite una proiezione e senza guardare direttamente verso l'astro.