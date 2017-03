Hasselblad, uno anzi quattro nuovi obiettivi per la mirrorless medio formato X1D

Nel 2016 Hasselblad ha presentato una nuova macchina fotografia rivoluzionaria sotto certi aspetti, la X1D. Si tratta di una mirrorless medio formato con un sensore CMOS da ben 50 Mpixel, in grado di rendere realmente portatile un apparecchio professionale senza rinunciare alla qualità eccelsa a cui il marchio ci ha abituati. Se volete approfondire la vostra conoscenza della X1D, su Fotografi Digitali sono disponibili i seguenti articoli:



- Hasselblad X1D, i primi scatti con la mirrorless medio formato



- Annunciata ufficialmente la mirrorless medio formato: ecco Hasselblad X1D



- Hasselblad: ecco la mirrorless medio formato X1D in versione 4116 Edition

- La Medio Formato scende in strada e arriva anche in Italia: Hasselblad X1D



Veniamo ora all'argomento di attualità: Hasselblad ha annunciato la disponibilità di un nuovo obiettivo XCD per questo sistema, promettendone poi altri tre a partire dal 2018. Il nuovo obiettivo è un macro XCD 120mm f/3,5 e sarà disponibile da giugno 2017. Quasi inutile sottolineare come Hasselblad abbia lavorato per realizzare un obiettivo al top per costruzione e qualità, ben consapevole di rivolgersi a un pubblico molto esigente.

Questo nuovo obiettivo offre agli utenti della X1D una nuova versatilità ed è indicato per gli scatti a breve distanza fino ad un rapporto di ingrandimento 1:2. Inoltre, può essere utilizzato come obiettivo tele per media distanza, per la realizzazione di scatti come ritratti e fotografie che richiedono una lunghezza focale maggiore. Messa a fuoco automatica o manuale disponibili dall’infinito fino a 1:2 senza prolunga.



Come per gli altri obiettivi XCD, il modello macro XCD 120mm dispone di un otturatore centrale integrato ed offre una vasta gamma di velocità otturatore, con sincronizzazione completa flash fino a 1/2000 di secondo. Il peso si assesta sui 970 grammi, mentre lunghezza e diametro sono ripettivamente 150mm e 81mm (approfondimenti direttamente a questa pagina).

A partire dal 2018 Hasselbald ha promesso ben tre obiettivi XCD che andranno ad aggiungersi alle opzioni disponibili: zoom XCD 35-75mm, XCD 65mm e il grandangolo XCD 22mm.