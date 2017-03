Fujifilm: un aggiornamento firmware risolve il problema del flash che si scalda troppo

“Un problema legato alla non corretta comunicazione tra la fotocamera e il flash ha portato in alcune rare occasioni le batterie alcaline inserite nei flash EF-X500 a riscaldarsi in modo preoccupante, tanto che l'estrazione delle stesse poteva portare a leggere ustioni. Fujifilm con il firmware 1.02 per il flash e con i seguenti aggiornamenti per le fotocamere X-T1, X-T2 e X-Pro2 dovrebbe aver risolto completamente il problema”

Nel mondo fotografia Fujifilm è certamente uno dei 'temi caldi'. Per averne la prova basta mettere la mano su uno dei suo flash EF-X500 in stand-by. Battute a parte, il marchio giapponese conferma la sua velocità nel rispondere con aggiornamenti firmware agli eventuali problemi delle sue fotocamere e con il nuovo software per X-T1, X-T2 e X-Pro2 va a risolvere l'eccessivo riscaldamento fatto segnare da alcune unità flash anche in stand-by.

Un problema legato alla non corretta comunicazione tra la fotocamera e il flash ha portato in alcune rare occasioni le batterie alcaline inserite nei flash EF-X500 a riscaldarsi in modo preoccupante, tanto che l'estrazione delle stesse senza aver prima spento l'unità flash del tutto e lasciato passar un certo tempo per il raffreddamento poteva portare a leggere ustioni. Oltre all'aumento della temperatura delle batterie il problema di comunicazione risultava anche in mancati 'risvegli' del flash dallo stand-by all'accensione delle fotocamera.

Fujifilm con il firmware 1.02 per il flash e con i seguenti aggiornamenti per le fotocamere sopracitate dovrebbe aver risolto completamente il problema. Quest'ultimo interessa solo un lotto di produzione: alla pagina che trovate a questo indirizzo è possibile scoprire se il proprio esemplare è interessato o meno dal problema.

A questi indirizzi trovate i file necessari all'aggiornamento e le istruzioni per portare a termine la procedura.