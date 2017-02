Da Cosina tre nuove ottiche E-Mount: spicca il Voigtlander Nokton 40mm F1.2

Il successo di un sistema si misura anche dal numero di accessori dedicati a esso dai produttori di terze parti. Stando all'annuncio di ieri fatto da Fujifilm (qui i dettagli) e a quello odierno di Cosina-Voigtlander possiamo affermare che il sistema mirrorless Sony E-Mount gode di ottima salute. In particolare gran parte dell'interesse ruota attorno alle full frame della famiglia A7, il cui parco ottiche va sempre più estendendosi. Sony stessa ha recentemente messo sul piatto un paio di ottiche molto interessanti (il nostro primo contatto con gallery fotografica lo trovate qui) e ora Cosina aggiunge tre pezzi che sapranno fare gola ai fotografi più esperti.

Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical è il pezzo più particolare del lotto, vista la focale inusuale e soprattutto l'apertura di diaframma poco comune. Nonostante l'elevata apertura resta un obiettivo molto compatto, ottimo anche per il reportage, vista la distanza minima di messa a fuoco di 40cm. Offre meccanismo per eliminare gli scatti dalla ghiera del diaframma, per un uso creativo anche in ambito video. Ancora più compatto è il grande classico Voigtlander NOKTON 35mm F1.4 mutuato dalla versione con innesto Leica M, ma ottimizzato per una resa perfetta sulle Sony A7.

MACRO APO – LANTHAR 65mm F2 Aspherical era stato già mostrato come concept a Photokina 2016, ma ora c'è la conferma definitiva di questa ottica macro (31 cm la distanza di messa a fuoco minima con rapporto d'ingrandimento 1:2) ad elevata apertura, in grado di offrire un ottimo supporto anche nella fotografia di ritratto. Al momento non sono stati annunciati prezzi e periodi di disponibilità.