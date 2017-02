Canon EOS 77D e 800D, reflex entry per tutti i gusti

Non solo mirrorless, ovviamente. Contestualmente alla M6, Canon ha presentato anche 2 nuove reflex APS-C entry-level: EOS 77D e 800D. La lineup è ora la seguente: si parte della base costituita dalla 1300D, per proseguire con la 750D e quindi con le nuove 800D e 77D; un gradino più in alto, la già nota 80D.

La precedente 760D verrà abbandonata - il suo posto verrà di fatto occupato dalla 77D. Ragionevole poi ipotizzare che anche la 750D, pur rimanendo ufficialmente disponibile, verrà presto messa in ombra dalla nuova 800D.

Il parallelismo tra le precedenti 750D e 760D da un lato, e le nuove 800D e 77D dall'altro, è evidente anche per il fatto che le due nuove reflex, nonostante il nome meno affine, sono di fatto la stessa fotocamera.

Non solo sensore Dual Pixel da 24Mpixel e processore DIGIC 7: le due reflex adottano lo stesso mirino (purtroppo un pentamirror con ingrandimento 0,82x), lo stesso sistema AF a 45 punti mutuato dalla 80D, lo stesso esposimetro RGB-IR da 7560 pixel, lo stesso schermo posteriore touch orientabile da 3" e 1.04M di punti. Identica ovviamente la gamma ISO, tra 100 e 25.600 (51.200 ISO in estensione), la cadenza di scatto di 6 fps mantenuta per 25-27 RAW… persino le dimensioni sono identiche al millimetro, segno che anche lo chassis è fondamentalmente lo stesso (131 x 99,9 x 76,2 mm), mentre il peso è leggermente diverso: 540g la 77D, 8g in meno la 800D.

Qual è dunque la differenza tra i due modelli? Come per la coppia 750/760D, la differenza principale è data dalla presenza, sulla 77D del display secondario superiore. Inoltre, la 800D ricalca fedelmente le orme delle precedenti EOS a 3 cifre, offrendo sul dorso il solo PAD direzionale, mentre la 77D integra una ghiera secondaria di aspetto simile a quelle viste anche sulle compatte di fascia alta.

Una differenza che per qualcuno potrà essere importante è la funzione time-lapse automatica della 800D, mentre la 77D offre il classico intervallometro. Infine, per la 800D è stato studiato un'apposita guida grafica alle funzioni sulla scia di quanto fatto anche da Nikon per la sua serie 3xxx.

Entrambi i modelli, considerati singolarmente, sono oggettivamente molto interessanti. Entrambi offrono infatti tecnologia all'avanguardia per il segmento entry, prestazioni elevate, compattezza e completa connettività Wi-Fi e Bluetooth. Certo, qualcuno potrà lamentare l'assenza del video 4K, ma si tratta a nostro avviso di una mancanza più formale che sostanziale in un prodotto di questa fascia.

Qualche dubbio nasce, come avevamo già espresso per la generazione precedente, dalla vastità stessa dell'offerta. Considerato che il prezzo di listino dei due corpi macchina è pari, rispettivamente, a €879,99 (EOS 800D) e €929,99 (EOS 77D), ci chiediamo se abbia davvero senso mantenere in gamma un prodotto come la 800D. Anche perché, aggiungendo alla lista la nuova mirrorless M6 (€829,99), si arriva a quota 3 corpi macchina di diverso aspetto ma dalla stessa elettronica…

Discriminare tra questi modelli è in effetti piuttosto difficile anche per gli addetti ai lavori. Per cercare di fare chiarezza, possiamo riassumere come segue: passando dalla mirrorless alle reflex entry si guadagna un mirino ottico (seppur pentamirror), un otturatore da 1/8000s anziché da 1/4000s, una maggiore durata della batteria (600 scatti contro meno di 300) e compatibilità nativa con il parco ottiche EF.

Passando dalle nuove EOS 77D e 800D alla 80D si guadagna ulteriormente (e sensibilmente) in mirino, che diventa un pentaprisma con copertura prossima al 100%, in cadenza di scatto, che nonostante il DIGIC 6 è leggermente superiore (7 fps contro 6, per un'analoga durata di 25 RAW), e ancora in durata della batteria (960 scatti).

Con l'occasione, Canon ha introdotto anche un nuovo EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM, la cui principale attrattiva è l'estrema compattezza (66,5 x 61,8mm), e un inedito telecomando Bluetooth (BR-1 FSL).

Per concludere, i prezzi di listino dei kit: EOS 800D + EF-S 18-55mm, € 929,99; EOS 800D + EF-S 18-200mm, € 1329,99; EOS 77D + EF-S 18-55mm, € 1019,99; EOS 800D + EF-S 18-135mm, € 1329,99.