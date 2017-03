Supporto Lightroom aggiornato a Lumix GH5, Fujifilm GFX-50S e altre nuove fotocamere

Gli aggiornamenti dei software di gestione ed editing dei file RAW sono spesso molto attesi dai fotografi, soprattutto da quelli che possono sfoggiare una nuova e fiammante fotocamera di recentissima presentazione. A dire la verità l'aggiornamento di Adobe Lightroom CC 2015.9 era molto atteso anche qui in redazione: per chiudere le recensioni di Panasonic Lumix GH5 e Fujifilm X100F, che aspettavano solo l'analisi dei file RAW per tirare le conclusioni.

Sotto il profilo del supporto RAW l'aggiornamento ricalca quello di Adobe Camera RAW 9.9 e aggiunge alla lista delle fotocamere supportate i seguenti modelli:

Come nel caso di ACR 9.9 vengono aggiornati anche il profili delle ottiche per le correzioni automatiche e ora la lista include anche iPhone 7 e il drone DJI Mavic Pro FC220, oltre alle recenti ottiche presentate da Canon e Nikon. Ci sono poi diverse correzioni software che vanno a risolvere alcuni problemi della versione precedente, trovate tutti i dettagli sul blog Adobe.

La comunità dei fotografi Fujifilm ha già trovato il modo di sfruttare il supporto ai file RAW della medio formato Fujifilm GFX-50S e con un '' ora è anche possibile utilizzare il softwareper lo sviluppo dei negativi digitali. In ambito professionale Capture One è molto utilizzato e il mancato supporto alla medio formato di casa Fuji era per alcuni motivo di delusione (Fujifilm ha scelto di stringere una partnership più stretta con Adobe). Convertendo i file(formato proprietario Fujifilm) in DNG cone cambiando il nome della fotocamera nei metadati (utilizzando ad esempio quello di un dorso digitale medio formato da 50 megapixel equivalente alla Fuji) è possibile aprire i negativi digitali in Capture One e utilizzare tale programma per il proprio flusso di lavoro.