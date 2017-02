Skypixel: le foto più belle riprese dai droni nel 2016

“Per festeggiare il secondo compleanno della piattaforma Skypixel è stato organizzato un contest per scegliere le migliori immagini del 2016. Il concorso è stato diviso tra professionisti e amatori nelle categorie Beauty, Drones in Use,360 Photos: abbiamo raccolto nella gallery qui sotto alcuni degli scatti vincitori.”

I droni sono sempre più protagonisti della fotografia moderna e alcune delle immagini più spettacolari del 2016 sono da accreditare proprio alle macchine fotografiche volanti. Skypixel è la piattaforma online creata da DJI per permettere ai propri utenti di condividere le immagini tra gli amanti di quadricotteri, esacotteri e simili.



Lo scatto incoronato come 'Skypixel Photo of The Year 2016'

Per festeggiare il secondo compleanno della piattaforma è stato organizzato un contest per scegliere le migliori immagini del 2016. Il concorso è stato diviso tra professionisti e amatori nelle categorie Beauty, Drones in Use, 360° Photos: abbiamo raccolto nella gallery qui sotto alcuni degli scatti vincitori.