Ricoh R Dev Kit per video a 360° in live streaming continuo 24h

“L'annuncio qui al Mobile World Congress ha interessato Ricoh R Development kit, un kit di sviluppo, ora in pre-order a 499$, di una videocamera 360° per live streaming sulle 24 ore.”

Ricoh è stata una delle prime aziende a credere fortemente nelle videocamere 360° e Theta è stato il primo prodotto consumer a mettere alla portata di tutti i video immersivi a 360 gradi. L'annuncio qui al Mobile World Congress ha interessato Ricoh R Development kit, un kit di sviluppo, ora in pre-order a 499$, di una videocamera 360° per live streaming sulle 24 ore.

Rispetto alla Theta il modello utilizzato dal kit integra un chip per lo stichting interno delle immagini delle due videocamere, senza quindi la necessità di passare per un dispositivo interno. L'output video può essere utilizzato poi tramite la presa USB o il connettore HDMI, ma anche registrato sulla memoria microSD. Una seconda presa USB può essere utilizzata per il controllo remoto della videocamera.

Eccola dal vivo nel nostro primo contatto dal Mobile World Congress di Barcellona.

[HWUVIDEO="2295"]Ricoh R Development Kit: live streaming a 360 gradi[/HWUVIDEO]