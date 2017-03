International Photo Project 2017: a confronto Milano, L'Avana e New York

“La manifestazione ferma il suo occhio sopratutto sulle nuove generazioni. Ogni nazione presenta, infatti, 10 artisti di età inferiore ai 35 anni, ognuno dei quali espone un progetto, anche non inedito, composto da 10 fotografie, a tema libero per avere così spunto sulle tendenze che affiorano nei diversi Paesi. I curatori invitati per questa edizione sono Elio Grazioli per la parte italiana, Alain Cabrera Fernàndez per quella cubana e Frank Franca per quella statunitense. ”

International Photo Project è una manifestazione che si ripropone di fare una riflessione sulla fotografia contemporanea: nel 2015 aveva giustapposto la fotografia coreana a quella giapponese e a quella italiana, mentre per International Photo Project 2017 i protagonisti sono l'Italia, gli USA e Cuba, in particolare Milano, New York e L'Avana.



Uno degli scatti di Sophie Barbasch

La manifestazione ferma il suo occhio soprattutto sulle nuove generazioni. Ogni nazione presenta, infatti, 10 artisti di età inferiore ai 35 anni, ognuno dei quali espone un progetto, anche non inedito, composto da 10 fotografie, a tema libero per avere così spunto sulle tendenze che affiorano nei diversi Paesi. I curatori invitati per questa edizione sono Elio Grazioli per la parte italiana, Alain Cabrera Fernàndez per quella cubana e Frank Franca per quella statunitense.

Quest'anno l'evento vede anche la partecipazione di Fujifilm che ha creato nei giorni della manifestazione un fitto calendario di workshop e la possibilità di provare dal vivo le sue ultime novità, le fotocamere e gli obiettivi della serie X e la nuova medio formato GFX 50S. Per chi volesse partecipare qui sotto i dettagli:

International Photo Project

24 - 25 - 26 marzo 2017

(venerdì, 14:00 – 19:00; sabato e domenica, ore 11:00 – 19:00)

Fabbrica del Vapore - Spazio Messina Due piano terra,