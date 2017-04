Instax Square SQ10, ibrida digitale/istantanea di Fujifilm

“Fujifilm propone una macchina fotografica interamente digitale con la possibilità di stampare le foto in formato quadrato, non prima di aver applicato filtri ed effetti creativi”

Fujifilm ha presentato la nuova Instax Square SQ10, una fotocamera digitale/istantanea che esteticamente ammicca in direzione delle macchine fotografiche di qualche decennio fa. Si tratta di un dispositivo che unisce presente e passato, provvisto di un display da 3 pollici e 460,000 punti e destinata a quel pubblico che desidera avvicinarsi al mondo della fotografia digitale e avere, al contempo, degli scatti tangibili fra le mani.

Oltre al formato quadrato, la nuova fotocamera Instax offre un sensore da 3,7 megapixel e un obiettivo autofocus 28,5mm equivalente con apertura f/2.4. La fotocamera mette a disposizione svariati filtri differenti che possono essere applicati alle immagini scattate prima della stampa. Dal punto di vista dello storage la nuova fotocamera offre una capacità interna fino a 50 scatti, espandbili grazie alla presenza di uno slot microSD.

La nuova Square SQ10 assicura inoltre una miglior qualità degli scatti in condizioni di bassa luminosità, e una serie di automatismi votati al ridurre il numero degli scatti da scartare. Instax SQ10 sarà disponibile dal prossimo mese ad un prezzo di 279,95$, per i quali è lecito immaginare un prezzo non distante dai 300 Euro per il mercato italiano. Una confezione di 10 supporti di stampa sarà invece venduta a 16,99 dollari.