GoPro Fusion è la nuova fotocamera a 360. Online il primo video registrato con i sei sensori della cam

“GoPro ha svelato la sua nuova camera per realizzare video a 360 gradi. Fusion, questo il suo nome, caratterizzata dalla "fusione" di sei fotocamere poste in un unico corpo. Ecco il primo video registrato con la nuova Fusion. ”

GoPro ha presentato ufficialmente la sua nuova GoPro Fusion, la videocamera che permetterà agli utenti di realizzare video a 360 gradi per la realtà virtuale. Fusion è la soluzione sferica definitiva per catturare immagini destinate a contenuti innovativi e che sfidano i limiti. L'azienda ha delineato come con la nuova videocamera si potranno catturare video sferici di qualità elevata riuscendo poi ad ottenere esperienze complete e coinvolgenti da osservare in VR. Il CEO, Nick Woodman, ha voluto ribadire il fatto che i nuovi mondi VR sono ormai una realtà e le aziende produttrici di videocamere professionali non possono non spingere in questa direzione sviluppando prodotti di qualità sempre più elevata oltre che innovativi.

GoPro Fusion possiede una risoluzione a 5,2 K e insieme alla nuova soluzione creativa OverCapture offrono la possibilità di produrre video tradizionali non VR e foto in qualità HD, catturate tramite il dispositivo sferico. Non solo una soluzione VR, Fusion assicura ai professionisti di realizzare il proprio scatto, riuscendo a catturare anche l’inaspettato. Con la nuova videocamera si potrà dunque catturare ogni angolo contemporaneamente proprio come se il corpo della nuova cam fosse costituito da 6 GoPro.

“Fusion è semplicemente questo, l’abilità di catturare ogni prospettiva nello stesso momento simultaneamente, come se ci fossero sei camere GoPro fuse insieme – afferma il CEO e fondatore di GoPro, Nicholas Woodman - Fusion rappresenta il massimo dell’avanguardia nella cattura sferica versatile sia filmando per la virtual reality, sia per il contenuto tradizionale con una prospettiva fissa”.