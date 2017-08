Arriva Trips, la app di Lonely Planet simil-Instagram per foto, video e guide degli utenti

“Lonely Planet ha rilasciato Trips, una app molto simile ad Instagram che permette agli utenti di caricare foto e video con suggerimenti e consigli sui luoghi visitati. Per ora solo per iOS, arriverà in autunno anche per Android ”

Lonely Planet è il marchio che compare sulle guide di viaggio più vendute al mondo, solitamente molto apprezzate per dettaglio e consigli utili. In questi giorni è arrivata una novità importante, ovvero il rilascio di una app chiamata Trips che permette agli utenti di caricare foto, video e guide personali su una piattaforma molto simile a Instagram. Purtroppo è disponibile per ora solo per iOS, ma in autunno arriverà anche la versione per Android.

Intervistato da Engadget, il CEO di Lonely Planet Daniel Houghton dichiara di non voler competere con altre piattaforme già esistenti, ma di voler creare una propria community che avrà a disposizione un modo semplice e intuitivo per condividere foto, video ed esperienze di viaggio, dove appunto il viaggio è il vero focus.

Attualmente sono nove le categorie disponibili come viaggi in auto, avventura, hiking e via dicendo, ma ne saranno aggiunte col tempo anche in base alla risposta che verrà dal pubblico. Da segnalare la possibilità di salvare nel proprio profilo le guide o i viaggi preferiti, così come di aggiungere persone ritenute meritevoli per i contenuti caricati, che poi appariranno nel feed.

Lonely Planet non si attende un caricamento "compulsivo" alla Instagram, preferendo piuttosto contenuti di viaggio in cui spicchi la qualità. Insomma, Trips potrebbe aggiungere contenuti interessanti alla già immensa miniera di informazioni presenti nelle guide, sempre che non si riveli un flop. In attesa del rilascio della app anche per Android, che allargherà di molto il pubblico finora confinato ai possessori di iPhone e iPad. Di seguito un breve video ufficiale rilasciato con la app.