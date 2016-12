Ancora più zoom per iPhone 7 Plus con l'aggiuntivo doppio Kamerar

Con la sua doppia ottica iPhone 7 Plus offre già molta più flessibilità fotografica rispetto ad altri smartphone sul mercato: Apple ha infatti fatto la scelta di utilizzare due focali diverse per le due ottiche, mettendo così a disposizione uno zoom 2x per il suo melafonino. Per la precisione le due fotocamere offrono focali equivalenti di 28mm e 56mm, mettendo a disposizione un grandangolo moderato e un 'normale'.

C'è chi vorrebbe ancora maggiore flessibilità per scattare immagini con il suo telefonino: per tutti questi photo-addicted Kamerar mette a disposizione un nuovo aggiuntivo ottico per iPhone 7 Plus e per le sue due fotocamere. Kamerar ZOOM è basato su un sistema a slitta che permette di sovrapporre alle due fotocamere un sistema bi-ottica che mette di fronte al grandangolo una lente fish-eye e al 'normale' una lente che fa da teleconverter. Il produttore non dichiara le focali equivalenti che si ottengono, ma dal video di presentazione si vede come il fish-eye crei un'immagine circolare con il resto dell'inquadratura nera. Alla fine si avranno quindi ben 4 focali a disposizione.

Inoltre il sistema di aggancio può ospitare anche un altro aggiuntivo ottico, che questa volta aggiunge due lenti Macro a quelle del telefonino della Mela, permettendo così più facilmente di riprendere scatti ravvicinati. Il kit con la custodia con la slitta e i due aggiuntivi Zoom e Macro è proposto a 45 dollari.